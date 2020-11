HTTP-отклики

PHP

<?php



namespace App \ Providers ;



use Illuminate \ Support \ Facades \ Response ;

//для версии 5.2 и ранее:

//use Response;

use Illuminate \ Support \ ServiceProvider ;



class ResponseMacroServiceProvider extends ServiceProvider

{

/**

* Регистрация макроса отклика приложения.

*

* @return void

*/

public function boot ()

{

Response :: macro ( 'caps' , function ( $value ) {

return Response :: make ( strtoupper ( $value ));

});

}

}